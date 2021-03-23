Suudi Arabistan, BAE ve Tunus, tek roketle 4 uydu fırlattı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Tunus, Kazakistan üzerinden aynı taşıyıcı roketle uzaya toplam 4 uydu gönderdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Tunus, uzaya dört yeni uydu gönderdi. Söz konusu fırlatma işlemi, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Rusya'ya ait Soyuz-2 taşıyıcı roketi ile gerçekleştirildi.

Suudi Uzay Kurumu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Şahinsat" ve "CubeSat" isimli iki uydunun yüzde yüz yerel üretim olduğu belirtildi.

BAE resmi haber ajansı WAM'da DMSat-1 adlı "nanometrik uydunun" fırlatılma anına ilişkin görüntüler yayınlandı.

Soyuz-2 roketi ile 37 küçük uydu fırlatıldı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ İNCELEYECEK

"Nanometrik", yani gözle görülemeyen parçaları bile inceleme özelliğine sahip uydunun bölgesel iklim değişikliği, çevre, hava ve sera gazları kaynaklı kirliliği gözlemleyeceği, buna ilişkin veriler toplayacağı ifade ediliyor.

Tunus da ülkenin yerli imkanlarla ürettiği "Challenge 1" isimli uyduyu, aynı şekilde Rus fırlatma roketiyle uzaya gönderdiğini duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün yaşananlar, tüm zorlukları ve engelleri aşabilen, irade ve güvenle her yere ulaşabilen Tunuslu gençlerin yeteneklerinin bir sonucudur." dedi.

TEK ROKETLE 37 UYDU

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Soyuz-2 taşıyıcı roketi aracılığıyla; Suudi Arabistan, BAE ve Tunus'un uyduları ile birlikte toplamda 37 uydunun fırlatıldığını duyurdu.