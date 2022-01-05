Sıvıyla temas eden telefonu 4 adımda kurtarmanın yolu

Sıvıyla temas eden telefonlara yapılan ilk işlemler, cihazlarda kalıcı hasarlara yol açabildiğinden attığınız her adıma dikkat etmeniz gerekir. Peki sıvıyla temas eden telefonlar nasıl kurtarılır?

Hayatımızın her anında, uyurken bile yanımızdan ayırmadığımız hatta hiç kapatmadığımız telefonlarımızın sıvıyla temas etmesi, hepimizin korkulu rüyası…

Sıvıyla temas eden telefonlara bilmeden yapılan ilk müdahaleler, cihazlarda kalıcı hasarlara yol açabileceğinden böyle bir durumla karşılaştığınızda sakın paniğe kapılmayın.

Sıvıyla temas eden telefonları kurtarmak için hızlıca yapmanız gereken bazı işlemler vardır. Ancak telefonunuza kalıcı bir hasar vermemek için atılacak her adımda çok dikkatli olmanızda fayda var.

Peki sıvıyla temas eden telefonlar nasıl kurtarılır? İşte sıvıya maruz kalan telefonların sağlığı için yapılması ve yapılmaması gerekenleri 4 adımı sizler için derledik.

SIVIYLE TEMAS EDEN TELEFON NASIL KURTARILIR?

En ufak bir dikkatsizlik, küçük kazalara neden olur. Diyelim ki, eliniz masada duran su dolu bardağa çarptı ve bir bardak su telefonunuzun üzerine döküldü. Ya da yağmurlu bir havada yürürken elinizden kayan telefonunuz bir su birikintisinin içine düştü. Hatta havuz kenarında fotoğraf çekerken telefonunuz su dolu havuza düştü.

Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda öncelikle sakin olmanız gerekiyor çünkü telefonlara en büyük zararı, panik anında yaptığımız yanlış işlemler nedeniyle kendimiz veriyoruz. Bu hatalar arasında en yaygın olanı ise telefonu saç kurutma makinesi ile kurutmaya çalışmak.

TELEFONUNUZU SUDAN HEMEN ÇIKARIN VE KURULAYIN

Suya düşen veya sıvıyla temas eden telefonu, en kısa sürede bulunduğu yerden kuru bir yere almalısınız. Ardından telefonu kalın bir havlu ile kurulayın. Telefonun sıvıyla teması ne kadar az olursa kurtarılma şansı o kadar fazla olur.

TELEFONUNUZU KURULAYIP KAPATIN VE AÇMAYIN

Telefonunuzu kuruladıktan hemen sonra kapatmalısınız. Kesinlikle açmayın ve tuşlarına basmayın. Telefonu hemen açtığınızda belki düzgün çalışıyor gibi görünebilir. Ancak sıvı teması olduğundan telefonun açık kalması doğru olmaz.

BATARYAYI, SD KARTI VE SIM KARTINI ÇIKARIN

Telefonunuzu kurulayıp kapattıktan sonra izlemeniz gereken bir sonraki adım, elektriksel hasar olasılığını ortadan kaldırmak için çıkarılabilen bir batarya varsa onu çıkarmaktır. Ardından içinde takılı olan SD kart ve SIM kart çıkartılmalıdır. Böylece kartların içindeki bilgilerin kurtarılma ihtimali yüksek olur.

Ancak günümüzde çoğu akıllı telefon modelinde bataryanın çıkarılması uzman bir el değmeden pek de mümkün değil…

EN SIK YAPILAN 4 HATA

Telefonunuzu açmaya çalışmayın

Sıvıyla temas eden telefon, kısa devre yapabileceğinden açmaya çalışmayın. Eğer açarsanız telefon içindeki parçalar kısa devreden dolayı hasar görebilir.

Telefonu sarsmayın

Telefonu, içindeki sıvı dışarı çıksın diye kesinlikle sarsarak sallamayın. Bunu yaparsanız telefonun içine sızan sıvı dışarı çıkmak yerine içeriye doğru ilerler ve bunun sonucunda parçalara zarar verir.

Kurutma makinesini kullanmayın

Sıvıyla temas eden telefonunuzu, kesinlikle mikrodalga fırına koyarak veya saç kurutma makinesini kullanarak kurutmaya kalkmayın. Çünkü bu işlem, bazı parçaların aşırı ısınmasına neden olur ve bu da geri dönüşü olmayan zararlara neden olabilir.

Telefonunuzu pirinç dolu kaseye koymayın

Telefonu pirincin içine koymak, en sık uygulanan yöntemlerden biri olsa da aslında tam olarak faydalı bir çözüm değildir. Çünkü sıvı ile temas eden telefonun içerinde kalan sıvı parçacıkları oksitlenme yapabilir. Bunun sonucunda da anakart ve devreler zarar görür.

EĞER KURUTAMAZSANIZ...

Yüksek miktarda sıvı temasına maruz kalan telefonları kurtarmanın en iyi ve mantıklı çözümü, profesyonel yardım almaktan geçer. Bu aşamada cihazın içi açılır, anakart ve diğer ekipmanların içi iyice kurulanır. Ardından yapılması gereken voltaj testidir. Eğer işin uzmanı değilseniz kendi başınıza tamir yapmaya çalışmanız cihaza daha büyük hasar verebilir.

Özellikle SIM ve SD karttaki bilgilerinizin sağlıklı olarak kurtarılmasını istiyorsanız hiç zaman kaybetmeden telefonunuzu en yakınınızdaki bir servise bırakmalısınız.