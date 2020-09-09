T şeklindeki telefon LG Wing'in ekranı böyle dönecek

LG'nin T şeklinde ürettiği ve dönebilen ikinci ekrana sahip ilginç telefonu Wing'in, ekranını gösteren yeni bir video yayınlandı.

Son zamanlarda değişik tasarımlara sahip birçok akıllı telefon karşımıza çıktı. Ancak LG'nin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı "Wing" modeli, şimdiye kadar satışa çıkan telefonlardan çok farklı görünüyor.

LG Wing modeline yakından baktığımızda, toplamda 1 buçuk ekrana sahip olduğunu görebiliyoruz. Telefonun arka kısmında bulunan yarım ekran, istenildiğinde dönebiliyor ve telefon T şeklinde kullanılabiliyor.

14 Eylül'de duyurulacak LG Wing, kullanıcılara iki farklı ekran deneyimi yaşatacak. Sızdırılan videoya baktığımızda, ikinci ekranın basit bir şekilde açılıp kapanabilen bir mekanizmaya sahip olduğunu görüyoruz.

LG Wing her ne kadar iki farklı ekrana sahip olsa da ikinci ekran kapandığında tıpkı normal bir akıllı telefon şeklini alıyor ve telefonun kalınlığı pek de fazla sırıtmıyor.





LG, YENİ PROJESİYLE KEŞFEDİLMEYEN MOBİL TEKNOLOJİLER SUNACAK

LG, "Explore" ismini verdiği yeni projesiyle mobil ürünlerde bugüne kadar keşfedilmeyen yeni teknolojileri kullanıcılara sunmayı planlıyor. İşte LG Wing isimli telefon da bu projenin ilk ürünü olacak.

LG WING ÖZELLİKLERİ

Büyük ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olan telefonun küçük ve dönebilen ekranıysa 4,0 inç büyüklüğe sahip. Ayrıca kullanıcılar, bu iki ekranı tek bir ekranmış gibi kullanabilecek ve görüntü elde edebilecek.

Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisinden güç alacak telefonda 8GB RAM bulunacak. Ayrıca telefon, 5G teknolojisini de destekleyecek.