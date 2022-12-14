Tablet kullanımı çocukları olumsuz etkilyor

Çocukların zaman geçirmesi için verilen tabletin, uzun vadede sorunlara yol açtığı bilimsel olarak kanıtlandı.

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar, evden çalışma ve uzaktan eğitim tabletlere olan ihtiyacı artırdı ve kullanım oranları ciddi şekilde arttı.

Her ne kadar salgının etkisinin azalmasıyla tablet kullanımı düşse de özellikle çocukların zaman geçirmesi için sık sık tabletlere başvuruluyor.

Tabletlerin çocuklara zararı büyük

ABD’deki Michigan Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, özellikle ebeveynlerin zaman geçirmek için çocuklara verdiği tabletlerin büyük zararlara yolaçabileceğini ortaya koydu.

Yaşları 3 ile 5 arasında değişen 422 çocuğun verilerini inceleyen bilim insanları, düzenli olarak tablet ve akıllı telefon verilerek dikkati dağıtılan ve ağlaması engellenen çocuklarda uzun vadede daha ciddi sorunlar ortaya çıktığını buldu.

Ani duygu değişikliği, öfke nöbeti, hiperaktivite ve ebeveynlerini dinlememe gibi sorunları olan çocukları inceleyen uzmanlar, ebeveynleri daha düzenli olarak tablet ve akıllı telefon veren çocuklarda, duygusal sinir krizinin daha sık yaşandığını ortaya çıkardı.

Bunun yanı sıra ekrana bakan çocukların olumsuz duygulardan uzaklaştığı ve kendi duygularına yabancılaştığı da tespit edildi. Bilim insanları, dikkat dağıtması için çocuklara tablet yerine kitap verilmesini tavsiye etti.