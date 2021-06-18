Tablet satışları ilk çeyrekte yüzde 53 arttı: İşte en çok satan markalar

Tablet satışları ilk çeyrekte yüzde 53 arttı: İşte en çok satan markalar

Uzaktan çalışma ve eğitime geçiş ile birlikte tablet satışları, 2021'in ilk üç aylık döneminde yüzde 53 artış gösterdi.

Akıllı telefonların günümüzde oldukça gelişmesi ve popüler olması, tablet piyasasının her geçen gün kan kaybetmesine neden oluyordu.

Örneğin Google, tablet pazarındaki satış ve kullanım oranlarının düşük olması nedeniyle geçtiğimiz yıllarda tablet üretimini sonlandırmıştı.

PANDEMİ TABLET PAZARINA YARADI

Tablet pazarındaki olumsuz gidişat, 2020 yılında tersine döndü. Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar, evden çalışma ve uzaktan eğitim, tabletlere olan ihtiyacı yeniden artırdı.

Counterpoint Research raporuna göre, tablet pazarında büyüme eğilimi sürüyor. Sevkiyatlar 2021 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 53 arttı.

Ancak 2020'nin son çeyreğine kıyasla mevsimsel faktörlere bağlı olarak yüzde 22'lik bir düşüş söz konusu.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

Samsung ve Apple, pazarın büyük bir bölümüne hakim konumda. Tartışmasız şekilde pazar lideri olmaya devam eden Apple, yüzde 37 ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 20 payla Samsung var.

Lenovo bir önceki yıl elde ettiği yüzde 5'lik payı yüzde 9'a yükselterek ilk üçe girmeyi başardı.

Huawei ise ABD yaptırımları nedeniyle payını yüzde 11'den yüzde 5'e düşürdü ve ilk üçe giremedi.