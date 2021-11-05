Tablet satışları yüzde 15 azaldı: İşte en çok satan markalar

Tablet satışları yüzde 15 azaldı: İşte en çok satan markalar

Uzaktan çalışma ve eğitime geçiş ile birlikte artan tablet satışları, 2021'in 3. çeyreğinde yerini düşüşe bıraktı.

Akıllı telefonların günümüzde oldukça gelişmesi ve popüler olması, tablet piyasasının her geçen gün kan kaybetmesine neden oluyordu.

Örneğin Google, tablet pazarındaki satış ve kullanım oranlarının düşük olması nedeniyle geçtiğimiz yıllarda tablet üretimini sonlandırmıştı.

PANDEMİ TABLET PAZARINA YARADI

Tablet pazarındaki olumsuz gidişat, 2020 yılında tersine döndü. Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar, evden çalışma ve uzaktan eğitim, tabletlere olan ihtiyacı yeniden artırdı.

2021 yılında da yükseliş eğilimi gösteren tablet pazarı, yılın üçüncü çeyreğiyle birlikte düşüş yaşamaya başladı.

Canalys'in raporuna göre, küresel tablet sevkiyatları 2021'in 3. çeyreğinde yıllık yüzde 15'lik keskin bir düşüş gördü ve toplam sevkiyat 37,7 milyona düştü.

Örneğin Samsung, dünya çapında tablet sevkiyatları açısından yıllık bazda yüzde 20'lik büyük bir düşüş kaydetti.

ZİRVEDEKİ MARKALAR

ABD'li üretici Apple, yüzde 40,1 pazar payıyla zirvedeki yerini korurken; Samsung, yüzde 19,1'lik bir payla 2. sırada yer alıyor.

Samsung'u, sevkiyatlar açısından sırasıyla yüzde 11,3, yüzde 7,4 ve yüzde 6,6 pazar payıyla Lenovo, Amazon ve Huawei izliyor..