Tablet satışları yüzde 25 azaldı: İşte en çok satan markalar

Tablet satışları yüzde 25 azaldı: İşte en çok satan markalar

Uzaktan çalışma ve eğitime geçiş ile birlikte artan tablet satışları, 2021'in 4. çeyreğinde yüzde 25 düştü.

Akıllı telefonların günümüzde oldukça gelişmesi ve popüler olması, tablet piyasasının kan kaybetmesine neden olmuştu.

Örneğin Google, tablet pazarındaki satış ve kullanım oranlarının düşük olması nedeniyle geçtiğimiz yıllarda tablet üretimini sonlandırmıştı.

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar, evden çalışma ve uzaktan eğitim ise tabletlere olan ihtiyacı yeniden artırdı.

2021 yılında da yükseliş eğilimi gösteren tablet pazarı, yılın sonlarına doğru düşüş yaşamaya başladı.

SATIŞLAR YÜZDE 25 AZALDI

Strategy Analytics, 2021'in dördüncü çeyreği için küresel tablet PC pazarına ilişkin istatistikleri yayınladı.

Paylaşılan verilere göre, geçen yılın son üç ayında yaklaşık 46,7 milyon adet tablet satışı gerçekleşti. Satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azaldı.

ZİRVEDEKİ MARKALAR

ABD'li üretici Apple, yüzde 31 pazar payıyla zirvedeki yerini korurken; Samsung, yüzde 16'lık bir payla 2. sırada yer alıyor.

Samsung'u, sevkiyatlar açısından sırasıyla yüzde 12, yüzde 10 ve yüzde 4 pazar payıyla Amazon, Lenovo ve Microsoft izliyor.

Öte yandan, listedeki tüm markalar bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını düşürdü. Ayrıca Microsoft, ilk defa tablet satışlarında ilk 5 markanın içinde yer aldı.