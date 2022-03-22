Take-Two'nun raporuna göre GTA 6 2024 yılında çıkış yapacak

Take-Two'nun raporuna göre GTA 6 2024 yılında çıkış yapacak

GTA 6'nın yapımcısı Take-Two'nun son raporlarına göre GTA 6, 2024 yılında piyasaya sürülecek.

Grand Theft Auto, kısa adıyla GTA, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinden bir tanesi.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

GTA 6 YOLDA

GTA 5'in üzerinden neredeyse 9 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok.

Rockstar Games'in oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

2024'TE PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR

Take-Two Interactive, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na şirketin mali kayıtlarını sundu. Raporlara göre şirket, 2025'te gelirini neredeyse 1.5 milyar dolar artırmayı planlıyor. Bu da GTA 6'nın 2024 veya 2025'te piyasaya sürüleceğine işaret ediyor.

Rockstar Games ve 2K şirketlerini de bünyesinde barındıran Take-Two, geçtiğimiz günlerde Zynga!yı 12,7 milyar dolara bünyesine katmıştı.

Analistlere göre bu büyüme, sadece Zynga satın almasıyla gerçekleşmeyecek. O yıl, büyük bir Rockstar oyunu piyasaya sürülebilir.Şirket, ancak GTA 6'nın piyasaya sürülmesiyle böyle bir büyüme yakalayabilir.

GTA 5 DE BENZER BİR DUYURUNUN ARDINDAN GELMİŞTİ

Take-Two, daha önce de büyük Rockstar oyunlarını haber vermek için şirket büyüme rakamlarını kullanmıştı.

Örneğin 2011'de de benzer bir büyüme olacağını açıklayan şirket, sadece 2 sene sonra Grand Theft Auto 5'i piyasaya sürmüştü. Benzer bir durum GTA 6 için de yaşanacak mı, hep birlikte bekleyip göreceğiz.



