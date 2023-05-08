Tam 1 milyar dolar! GTA 6 tarihin en pahalı oyunu olacak Grand Theft Auto 6, şimdiye kadar yapılmış en pahalı video oyunu olarak tarihe geçebilir.

ensonhaber.com

Grand Theft Auto, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinin başında geliyor.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

GTA 6 çalışmaları devam ediyor

GTA 5'in üzerinden neredeyse 10 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok.

Rockstar Games'in oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, oyunla ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı.

Tarihin en pahalı oyunu olabilir

Grand Theft Auto 6, şimdiye kadar yapılmış en pahalı video oyunu olarak tarihe geçebilir.

Grand Theft Auto serisi konusunda uzman olan YouTuber INTER, Grand Theft Auto 6'nın toplam bütçesinin 1 milyar doları aşacağını söylüyor.

Sızan bilgilere göre GTA 6'nın geliştirme maliyetleri 250 milyon dolar civarında olacak, ancak geri kalanı pazarlama, lojistik ve diğer şeyler için harcanacak.

Ancak, Rockstar Games yatırımını GTA 6 piyasaya sürüldükten sonraki ilk ay içinde telafi edebilecek.

GTA 6 ne zaman çıkacak

Oyun endüstrisinden kaynakların verdiği bilgiye göre, Grand Theft Auto serisinin en yeni oyunu yakında karşımıza çıkacak.

Geliştirme çalışmaları bir süredir devam eden GTA 6’nın, yapımcı Rockstar Games’in çatı şirketi Take Two tarafından 17 Mayıs’ta duyurulacağı söyleniyor. Bu duyurunun şirketin yatırımcı toplantısı sırasında yapılacağı belirtiliyor.