Tam 30 milyar Güneş büyüklüğünde! Şimdiye kadarki en büyük kara delik keşfedildi Bilim insanları, 30 milyar Güneş ile aynı kütleye sahip olduğu tahmin edilen, bugüne kadar bilinen en büyük kara deliği keşfetti.

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Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler, günümüzde hala gizemini koruyor.

Bilim insanları, 30 milyar Güneş ile aynı kütleye sahip olduğu tahmin edilen, bugüne kadar bilinen en büyük kara deliği keşfetti.

Abell 1201 galaksi kümesinde bulunan kara delik, Birleşik Krallık'taki Durham Üniversitesi liderliğindeki ekip tarafından tespit edildi.

Kara delik nasıl tespit edildi

Normalde kara delikler etraflarındaki diskte topladıkları malzemelerin yaydıkları ışınlar sayesinde tespit ediliyor. Ancak evrende çok aktif olmayan kara deliklerin de olduğu biliniyor.

Bu kara deliklerden çok fazla ışık yayılmadığı için mevut yöntemlerle onları tespit etmek oldukça zor.

İşte tam da burada "kütleçekimsel merceklenme" adlı bir yöntem devreye giriyor.

Kütleçekimsel merceklenme etkisi, kütleçekiminin aşırı büyük nesnelerin etrafındaki ışığı bükmesiyle oluşuyor.

Doğanın kendi teleskopu olarak bilinen bu olay, astronomların insan yapımı teleskoplarla düzgün bir şekilde görülemeyecek kadar uzaktaki nesneleri incelemesini sağlıyor.