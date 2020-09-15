Tamamen dijital yeni Xbox konsolu: Xbox Series V

Xbox Series V olarak isimlendirilen, tamamen dijital yeni Xbox konsolu daha ortaya çıktı. İşte yeni Xbox konsolları hakkında tüm detaylar ve Türkiye fiyatları.

ABD'li teknoloji devi Microsoft tarafından piyasaya sürülen ve PlayStation 5'in en büyük rakibi olarak gösterilen Xbox Series X, yakında yeni bir sürüme daha kavuşabilir.

Twitter’da çok sıkı bir Xbox takipçisi olan Idle Sloth; son yaptığı paylaşımda Xbox’ların iki değil, üç faklı model olarak geleceğini söyledi.

Bu üçüncü konsolun "Xbox Series V" olarak isimlendirileceğini ifade eden Sloth, bu konsolun performans açısından Xbox Series X ve Xbox Series S arasında olduğunu iddia ediyor.

Ayrıca üçüncü Xbox, herhangi bir disk girişine sahip olmayacak. Yani konsol, tamamen dijital olarak piyasaya sürülecek.

XBOX SERIES S VE XBOX SERIES X TÜRKİYE FİYATLARI

Öte yandan ABD’nin teknoloji devi Microsoft, Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatını açıkladı.

Xbox Series S ve Xbox Series X, yurt dışında sırasıyla 299 ve 499 dolardan satışa çıkacak.

Xbox Series S modelinin Türkiye fiyatı 4 bin 699 TL, Xbox Series X'in fiyatı ise 7 bin 499 TL olarak açıklandı.

Her iki konsol da 10 Kasım 2020 tarihinde Türkiye'de satışa sunulacak.