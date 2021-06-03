Tamamen yenilenen Windows sürümü 24 Haziran'da geliyor

Microsoft, son 10 yılın en önemli güncellemesi olarak nitelendirdiği yeni Windows sürümünü 24 Haziran'da tanıtacağını açıkladı.

2015 yılında piyasaya sürülen ve şu anda dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya hitap eden Windows 10, tasarım anlamında köklü diyebileceğimiz bir güncelleme geçmişine sahip değil..

Geçtiğimiz günlerde Microsoft'un, Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık.

24 HAZİRAN'DA TANITILACAK

Microsoft CEO’su Satya Nadella'nın son 10 yılın en önemli güncelleştirmesi olarak kabul ettiği yeni Windows 10 sürümü, 24 Haziran TSİ 18.00'de tanıtılacak.





Microsoft, bugüne kadar ‘Sun Valley’ kod adıyla duyduğumuz yeni nesil Windows’un neler sunacağına dair şimdiye kadar pek bir bilgi paylaşmadı.

Microsoft’un, işletim sisteminde görsel iyileştirmeler yapması ve kullanıcı arayüzünü daha da geliştirmesi bekleniyor.

YENİ TASARIM VE ANİMASYONLAR GELECEK

Analistlere göre Microsoft, Windows 10'da daha yuvarlak köşeleri benimseyecek, yeni animasyonlar getirecek ve genel bir değişikliğe gidecek.

Ayrıca Başlat menüsü, Office, Microsoft Edge ve yerel Windows uygulamaları tamamen yenilenerek kullanıcılara sunulacak.

Microsoft'un Başlat menüsü, Eylem Merkezi ve Dosya Gezgini gibi birçok üst düzey kullanıcı arayüzünü tutarlı modern tasarımlar, daha iyi animasyonlar ve yeni özelliklerle değiştirmeyi planladığı büyük güncelleme hakkında tüm detaylar, 24 Haziran'da belli olacak.