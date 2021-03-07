Tamirciler isyanda: Madenciler yüzünden ekran kartı bulamıyoruz

Bilgisayar tamircileri, ülkemizde de son dönemde yoğun taleple karşılaşan kripto para madenciliği yüzünden ekran kartı bulamamaktan yakınıyor.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik para birimleri kripto paralar, Bitcoin önderliğinde dünya genelinde popülerliğini artırmaya devam ediyor.

Kripto para madenciliği yapmak isteyenler ise güçlü bilgisayarla ihtiyaç duyuyor. Ancak bu durum, beraberinde bazı sorunları da getiriyor.

Kripto para madencileri, özellikle NVIDIA ve AMD'nin yeni nesil ekran kartlarına yoğun ilgi gösteriyor. Ancak bu kartlar, satışa çıktığı ilk günden bu yana yaşanan yoğun talepten dolayı hiçbir yerde bulunamıyor.

BİLGİSAYAR TAMİRCİLERİ DURUMDAN RAHATSIZ

Bilgisayar ustası Mesut Kabalcı, ellerine gelen ekran kartlarının kripto para madencileri tarafından hemen satın alındığını ifade etti. Ellerinde ürün kalmadığını söyleyen Kabalcı, pandemi dönemi nedeniyle üretimin az olduğu şu dönemde, tedarikçilerin ekran kartı getirmekte zorluk çektiğini, dolayısıyla ellerine yeni ekran kartlarının gelemediğini söyledi.

Kripto para madenciliği yapanların kullandığı ekran kartlarının en ucuzunun 5-6 bin lira olduğu bilgisini veren Kabalcı, “Daha ucuz fiyatta da ekran kartları kullanılmıyor. Fakiri zengini bu işle uğraşıyor çünkü herkes çalışıp kazanmak istemiyor. Çözüm önerisi olarak bu madencilerin tespit edilip yasaklanması lazım. Hem ülkemize zarar hem maddi hem de manevi zarar. İnsanlar mesela ne yapıp edip para bulup bu kartlardan satın alıyor." dedi.

KART FİYATLARI FIRLADI

Kripto kazım işlemleri başlamadan önce ekran kartı fiyatlarının bin 800 - 2 bin lira arasında olduğunu söyleyen Kabalcı, “Ama şu anda aynı ekran kartı 6 bin lira ile 7 bin lira civarında. Az bulunduğu için az üretildiği için suni olarak fiyat artırılıyor. Bin liralık kart 5 bin liraya çıkabiliyor. Böyle bir sıkıntı da var. Fahiş fiyat oluyor. Mesela kimisi daha fazla paraya satmak için stok yapıyor.” ifadelerini kullandı.



