Tanıtım tarihi belli oldu: iPhone 13 ne zaman çıkacak? İşte iPhone 13 fiyatları

Tanıtım tarihi belli oldu: iPhone 13 ne zaman çıkacak? İşte iPhone 13 fiyatları

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 13 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar? İşte iPhone 13 tanıtım tarihi...

2021 yılının ortasına gelinmesiyle birlikte dünyanın en popüler teknoloji markalarından biri olan Apple'ın yeni iPhone serisi, iPhone 13 için heyecanlı bekleyiş başladı.

Apple tüketicileri tarafından merakla beklenen yeni iPhone 13 serisinin tanıtım etkinliğinin yapılacağı tarih kesinleşti.

Bu gelişmenin ardından iPhone 13'ün çıkış tarihi ve fiyat bilgisi araştırma konusu oldu. Peki iPhone 13 ne zaman çıkacak? İşte iPhone 13 fiyatları...

IPHONE 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, eylül ayı içerisinde düzenleyeceği bir etkinlikte iPhone 13 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Şimdiye kadar tanıtım etkinliğiyle ilgili birçok söylenti vardı. Ancak Apple, resmi açıklama ile iddialara noktayı koydu.

Apple, merakla beklenen yeni iPhone 13 serisinin ve beraberindeki yeni cihazların ve yazılımların 14 Eylül Salı günü TSİ 20.00'de tanıtılacağını duyurdu.

İddialara göre Apple, 17 Eylül'den itibaren ön siparişleri almaya başlayacak ve iPhone telefonlar, 24 Eylül tarihinde satışa çıkacak.

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıtacak Apple, iPhone 12 serisine göre daha güçlü donanımlara yer verecek.

iPHONE 13 FİYATLARI

Tayvanlı araştırma firması Trendforce'un en son raporuna göre Apple, iPhone 13 serisi akıllı telefonlarının fiyatlarını, mevcut iPhone 12 modellerinin seviyesinde tutmayı planlıyor.

Eğer analistlerin tahmini doğruysa, iPhone 13 modellerinin satış fiyatları şu şekilde olacak:

iPhone 13 Mini 64 GB = 699 dolar

iPhone 13 Mini 128 GB = 749 dolar

iPhone 13 Mini 256 GB = 849 dolar

iPhone 13 64 GB = 799 dolar

iPhone 13 128 GB = 849 dolar

iPhone 13 256 GB = 949 dolar

iPhone 13 Pro 128 GB = 999 dolar

iPhone 13 Pro 256 GB = 1099 dolar

iPhone 13 Pro 512 GB = 1299 dolar

iPhone 13 Pro 1 TB = 1499 dolar

iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1099 dolar

iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1199 dolar

iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1399 dolar

iPhone 13 Pro Max 1 TB = 1599 dolar

Ancak son zamanlarda, çip üreticisi TSMC'nin fiyatlara zam yaptığı açıklanmıştı. Söz konusu fiyat artışının yeni iPhone'lara yansıyıp yansımayacağı şimdilik bilinmiyor.