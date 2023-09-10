Tanıtıma 2 gün kala iPhone 15 Pro ilk kez görüntülendi iPhone 15 Pro ve telefonun kutusunu gösteren yeni görüntüler internete sızdırıldı. İşte iPhone 15 Pro'nun beklenen özellikleri...

ensonhaber.com

ABD'li teknoloji devi Apple, yeni iPhone modellerini 12 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.

Tanıtıma sayılı günler kala, iPhone 15 modelleriyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Apple’ın en büyük ortağı Foxconn'un Hindistan tesisinden iPhone 15 Pro ve telefonun kutusunu içeren yeni görüntüler sızdırıldı.

iPhone 15 Pro'nun iki farklı renk seçeneğine ek olarak ambalaj tasarımı ve paket içeriği de görülebiliyor.

Kutunun içerisindeki USB-C bağlantısı için bir kablo da dikkat çekiyor. Bildiğiniz gibi Apple, artık yeni iPhone'larda USB-C şarj girişine yer verecek.

iPhone 15 Pro neler sunacak

3nm Apple A17 Bionic işlemci, titanyum kaplama ve özelleştirilebilir bir eylem düğmesi gibi özellikler, iPhone 15 Pro modellerinde karşımıza çıkacak.

Ayrıca iPhone 15 serisinde yer alan tüm modellerin ''Dynamics Island'' tasarımına sahip olacağı da biliniyor.

Pazar araştırma firması TrendForce tarafından paylaşılan bilgilere göre, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri, iPhone 14 Pro modelleriyle aynı 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB depolama kapasitesi seçeneklerine sahip olacak.

Rapora göre her iki iPhone 15 Pro modelinin de iPhone 14 Pro modellerindeki 6GB'a kıyasla 8GB RAM'e sahip olacağı belirtiliyor.

Temel iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin ise 6GB RAM'e sahip olacağı söyleniyor.

iPhone 15 Pro Max gecikebilir

Söylentilere göre, iPhone 15 Pro Max modeli görüntü sensöründen kaynaklı sorunlar nedeniyle serinin diğer modellerinden biraz daha geç satışa çıkacak. Kaynaklara göre bu gecikme, yaklaşık 3-4 hafta sürebilir.

Kamera parçaları tedarikçisi Sony, iPhone 15 Pro Max’in kullandığı görüntü sensörünün gönderimini yetiştiremedi.

Apple’ın iPhone 15 Pro Max modelinde optik yakınlaştırmada mevcut 3x sınırını aşacak periskop lens sistemi kullanması bekleniyor. iPhone 15 Pro’da bu lens bulunmayacak.