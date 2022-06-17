Tarantula Bulutsusu'nun nefes kesici görüntüsü

Gök bilimciler, Samanyolu galaksisinin bitişiğindeki Tarantula Bulutsusu'nun nefes kesici bir görüntüsünü paylaştı.

Nebula ya da diğer adıyla bulutsu, uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gaz, toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan yapılara deniyor.

İlk başta bir yıldız olarak kayıtlara geçen Tarantula ise, 1751'de Nicolas Louis de Lacaille tarafından bulutsu olarak tanımlandı.

Tarantula Bulutsusu, Kılıçbalığı Takımyıldızı yönünde yaklaşık 180 bin ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Etkileyici bir görüntü paylaşıldı

Avrupa Uzay Ajansı'ndan (European Space Agency-ESA) gök bilimciler, Samanyolu galaksisinin bitişiğindeki Tarantula Bulutsusu'nun nefes kesici bir görüntüsünü paylaştı.

Yayınlanan fotoğrafta, dev gaz ve toz bulutunun en parlak ve aktif yıldız oluşum bölgelerinden biri görülüyor.

Bulutsunun merkezi, bilinen en büyük kütleli yıldızlardan bazılarına ev sahipliği yapıyor. Bunlardan bazıları, Güneş'in kütlesinin 150 katı.

Bu durum, gaz bulutlarının kütleçekim yüzünden nasıl çöküp yeni yıldızlar oluşturduğunun detaylıca incelenmesini sağlıyor.

Fotoğraftaki gaz bulutlarının, devasa genç yıldızlardan gelen enerjiyle parçalanmış büyük gaz bulutlarının kalıntıları olabileceği düşünülüyor.