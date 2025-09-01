Tarih belli oldu! 5G’ye geçiliyor: İnternet hızı 10 katına çıkacak

Türkiye’de dijital dönüşüm yolunda tarihi bir eşik aşılmak üzere. Yıllardır merakla beklenen 5G teknolojisine geçiş sürecinde en kritik adım olan ihale, resmen start aldı.

Bu gelişme sadece mobil iletişim altyapısında yeni bir sayfa açmakla kalmayacak; aynı zamanda operatörlerin milyarlarca liralık yatırım planlarını ve milyonlarca kullanıcının gelecekteki internet deneyimini doğrudan şekillendirecek.

Daha hızlı indirme ve yükleme hızları, düşük gecikme süresi ve nesnelerin internetinden akıllı şehir uygulamalarına kadar pek çok yeniliği beraberinde getirecek 5G, Türkiye’nin teknoloji vizyonu için de stratejik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

TARİH BELLİ OLDU!

Türkiye, mobil iletişimde yeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), uzun süredir merakla beklenen 5G frekans tahsis ihalesinin 16 Ekim’de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Sadece Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un katılabileceği bu kritik ihalenin şartnamesi, 31 Ağustos 2025’te Resmî Gazete’de yayımlandı. Başvurular 9–16 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek ve süreç, BTK’nın Ankara’daki ana yerleşkesinde saat 10.30’da resmen başlayacak.

Yetkilendirmelerin tamamlanmasının ardından ise Türkiye’de 5G hizmetlerinin 1 Nisan 2026 itibarıyla kullanıma sunulması planlanıyor.

Uzmanlara göre bu geçiş, yalnızca daha hızlı internet anlamına gelmiyor; aynı zamanda düşük gecikme süreleri, akıllı şehir uygulamaları, nesnelerin interneti ve endüstride dijitalleşme için de kritik bir altyapı oluşturacak.