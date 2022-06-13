Tarihin ilk kameralı cep telefonları

Dünyanın ilk kameralı cep telefonu olan Kyocera VP-210, 1999 yılında piyasaya sürüldü. İşte tarihteki ilk kameralı modeller.

Son yıllarda, akıllı telefon kamera teknolojileri oldukça gelişti. Özellikle büyük markaların amiral gemisi telefonları, kamera konusunda bazı fotoğraf makinesi modelleriyle yarışır hale geldi.

İlk cep telefonunun piyasaya sürülmesinin dünya çapında iletişimde büyük bir dönüm noktası olduğuna şüphe yok. Ancak, bu alanda bir başka büyük sıçrama neredeyse 23 yıl önce yapıldı.

1999 yılının Mayıs ayında Japonya, Kyocera VP-210 modelini tanıttı ve bu telefon, ticari olarak halka satılan yerleşik kameralı ilk telefondu.

20 fotoğraf çekilebiliyordu

Kyocera VP-210 ilk piyasaya sürüldüğünde kamerası 0,11 megapiksel çözünürlüğündeydi ve telefonun depolama alanı dolmadan 20 adet fotoğraf çekilebiliyordu.

Telefonun 0.11 MP kamerası vardı ve dahili depolama alanı dolmadan 20 fotoğraf çekebiliyordu. Kullanıcıların kendi fotoğraflarını çekebilmeleri için kendi entegre standı ile satılan telefonun, Japonya'daki satış fiyatı yaklaşık 325 dolardı.

Kameralı başka bir cep telefonunun satışa çıkması bir yıl daha aldı. Haziran 2000'de Samsung, kendi ülkesi Güney Kore'de SCH-V200 telefonunu piyasaya sürdü.

0,35 MP çözünürlükte 20 adede kadar fotoğraf çekebilen telefon, çektiği fotoğrafları 1,5 inç TFT LCD ekranında gösterebiliyordu. Ancak telefondaki kamera donanıma bağlı olmadığından, fotoğrafları bilgisayara aktarmak için bir kablo kullanmak zorunluydu.

Görsel: Samsung SCH-V200

2000 yılının Kasım ayında, Japonya'da üçüncü kameralı telefon satışa çıktı: Sharp J-SH04. Sharp, Samsung'un telefonunun aksine telefonun donanımını ve kamerasını birbiriyle entegre etti.

Bu entegrasyon, telefon sahiplerinin kamerasıyla çekilen 0.11MP görüntüleri doğrudan cihazdan e-posta yoluyla göndermesine izin verdi.

ABD'nin ilk kameralı telefonu

Kameralı telefon trendinin Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşması biraz zaman aldı. Kasım 2002'de, Samsung SCH-V200'ün Güney Kore'de piyasaya sürülmesinden iki yıl sonra, Sanyo SCP-5300 (Sanyo Katana olarak da bilinir) ABD'de satışa sunuldu.

Yaklaşık 400 dolara satılan telefonun kamerası ise 0,3 megapiksel çözünürlüğündeydi.

Görsel: Sanyo SCP-5300





Öte yandan, bir kamerayı cep telefonuyla birleştirme fikri ilk önce Kyocera'dan gelmedi. Aslında, hangi cihazın aslında ilk kameralı telefon olduğu konusunda bazı karışıklıklar var gibi görünüyor.

Kyocera VP-210'un piyasaya sürülmesinden önce, üzerinde bir tür kamera bulunan cep telefonları için yapılmış çok sayıda tasarım vardı.

1993 yılında Daniel A. Henderson, Intellect adlı bir “kablosuz resimli telefon teknolojisi” cihazının iki prototipini oluşturdu..

Bu prototip, mesaj merkezinden kablosuz olarak görüntü ve video almak ve görüntülemek için tasarlanmış taşınabilir bir üründü. Söz konusu prototip, şu anda Smithsonian Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi'nde sergileniyor.