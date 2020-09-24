Tarihin ilk kara delik fotoğrafının hareketli görüntüsü oluşturuldu

Bilim insanları, M87 galaksisinin merkezindeki süper kütleli kara deliğe ait fotoğrafı hareketlendirdi.

ABD Ulusal Bilim Vakfı, bir kara deliğin çevresini gözlemleyen Event Horizon Teleskobu'nun elde ettiği ilk kara delik fotoğrafını geçtiğimiz yıl yayınlamıştı.

55 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 87 galaksisinin ortasında bulunan büyük kütleli kara deliği Event Horizon Teleskobu ile gözlemleyen NASA, elde ettiği aşağıdaki görseli tüm dünya ile paylaşmıştı.

Aynı zamanda bu fotoğraf, tarihin ilk kara delik fotoğrafı olarak kayıtlara geçmişti.

KARA DELİĞİN HAREKETLİ GÖRÜNTÜSÜ OLUŞTURULDU

Bilim insanları, söz konusu kara deliğe ait eski verileri çeşitli algoritmalar ile birleştirerek hareketli bir görüntü oluşturdu. Elde edilen görüntü, kara deliğin etrafındaki maddelerin 8 yıl içindeki değişimini gösteriyor.

Bilim insanları, kara deliğin çekim kuvvetine kapılan madde yoğunluğunun değiştiğini ve etrafındaki halkanın zaman içinde sallandığını söylüyor.

Kara delikler hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki yazımıza göz atabilirsiniz: