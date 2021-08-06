Tarihte bugün: İlk web sitesi 6 Ağustos 1991'de hizmete açıldı

Tim Berners-Lee, "World Wide Web" projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesin, 30 yıl önce 6 Ağustos 1991'de erişime açtı.

Dünyayı sonsuza kadar değiştirecek olan internet ağının bugün bildiğimiz hali World Wide Web (www), 1989 yılında Tim Berners-Lee tarafından icat edildi.

İngiliz bilim insanı Berners-Lee'nin "World Wide Web" (www) projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesi, 20 Aralık 1990'da yayınlandı.

O tarihlerde sadece İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) içinden erişime açık olan web sitesi, henüz başka kullanıcılar tarafından ziyaret edilemiyor ve bu nedenle "World Wide Web" misyonunu yerine getiremiyordu.

1991'DE HERKESİN ERİŞİMİNE AÇILDI

6 Ağustos 1991 yılına gelindiğinde, Berners-Lee'nin World Wide Web ağını anlatan bu siteyi dışarıdan insanların kullanımına açmasıyla, bugün kullanılan web sayfalarının ilk örneği hayata geçmiş oldu.

Web siteleri, aradan geçen 30 yılda günlük hayatın adeta ayrılmaz parçalarından biri haline geldi. İnternet trafiği ile ilgili veriler paylaşan "Internet Live Stats" sitesinin verilerine göre, dünya çapında web sitesi sayısı yaklaşık 1,9 milyar seviyesine ulaştı.

Bu siteler arasında ise arama motoru Google, açık ara farkla en çok ziyaret edilen web sitesi olarak ön plana çıkıyor.

EN ÇOK ZİYARET EDİLENLER

Online istatistik portalı Statista'nın "Ocak 2021 itibarıyla dünya çapında en çok ziyaret edilen web sayfaları" verilerine göre, Google'ın aylık ziyaret sayısı 86,9 milyara ulaşıyor.

Google'ı aylık 22,8 milyar aylık ziyaret ile YouTube, 20 milyar ile Facebook, 13,6 milyar ile Wikipedia ve 5,2 milyar ziyaret ile Yahoo takip ediyor.

Statista'daki "Ocak 2021 itibarıyla küresel dünya nüfusu" verilerine göre, dünyada 4,66 milyar aktif internet kullanıcısı bulunuyor. Bu rakam dünya nüfusunun yüzde 59,5'ine denk geliyor.

İNTERNET ERİŞİMİ EN YÜKSEK ÜLKELER

Ülke bazında ise oransal olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Danimarka ve İsveç internet erişimi en yüksek ülkeler olarak ön plana çıkıyor.

Listede en son sırada Kuzey Kore yer alırken, internet kullanıcı sayısı olarak 854 milyon ile Çin zirvede, 560 milyon ile Hindistan ikinci sırada yer alıyor.

Aynı zamanda iki ülke büyük oranda internet erişimi olmayan nüfusları ile de dikkati çekiyor.