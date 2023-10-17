Tarihteki en hızlı insan yapımı nesne: Parker Güneş Sondası NASA'nın Parker Güneş Sondası, saatte 635 bin kilometreye ulaştı ve bir yıldırımdan ve mermiden daha hızlı hale geldi.

ensonhaber.com

NASA’nın Parker Güneş Sondası veya diğer adıyla Parker Solar Probe, 12 Ağustos 2018 tarihinde ABD'den fırlatılarak Güneş'e doğru yola çımıştı.

1371 derecelik sıcaklığa dayanabilecek malzemelerle tasarlanan uzay aracı, süpersonik parçacıklar ve güçlü radyasyondan da etkilenmeyecek şekilde geliştirildi.

Görev süresi 6 yıl 321 gün olarak belirlenen Güneş aracı, Güneş'in atmosferi olarak da bilinen taç küreyi (korona) inceleyecek ve nasıl ısındığına dair veriler toplayacak.

En hızlı insan yapımı nesne

NASA'nın Parker Güneş Sondası, saatte 635 bin kilometreye ulaştı ve bu da onu tarihteki en hızlı insan yapımı nesne yaptı. Söz konusu hız, bir yıldırımın iki katı veya bir tüfek mermisi hızının 200 katı.

Parker Solar Probe, önümüzdeki haftayı, güneş rüzgarlarının özelliklerini, yapısını ve davranışını analiz ederek geçirecek.

2021 yılının Nisan ayında, Parker Güneş Sondası, Güneş'in üst atmosferinden geçişi esnasında, bin dereceden fazla sıcaklıklarla ve Dünya'nınkinden 500 kat daha güçlü radyasyonla mücadele etti.

Manyetik açıdan yoğun olan bu bölgeyi yakından keşfetmek, bilim insanlarının Dünya'daki yaşamı etkileyebilecek güneş patlamalarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Tarihte Güneş’e en çok yaklaşacak olan ilk girişim olan uzay aracı, Güneş yüzeyine 6.2 milyon kilometre yaklaşacak ve Güneş’e en yakın olduğu anda hızı saatte 700 bin kilometreye kadar çıkacak.

Asıl amacı Güneş'in bilinmeyen yönlerini araştırmak olan araştırmak olan sonda projesi, 2009 yılında açıklandı ve uzay aracı Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı tarafından tasarımına ve inşasına başlandı.

İlk verileri Dünya'ya göndermişti

Fırlatıldıktan yaklaşık 1 yıl sonra ilk bulguları Dünya'ya gönderen uzay aracı, Güneş rüzgarının ve Güneş'in manyetik alanının kaynağı ortaya çıkardı.

Söz konusu verilere göre, Güneş rüzgarı ve Güneş'in manyetik alanının her ikisi de korona isimli taç katmanındaki sıcaklığı 1.1 milyon derece olan serin deliklerden kaynaklanıyor.

Görev süresi 6 yıl 321 gün olarak belirlenen Güneş aracı, Güneş'in atmosferi olarak da bilinen taç küreyi (korona) inceleyecek ve nasıl ısındığına dair veriler toplayacak.

1371 derecelik sıcaklığa dayanabilecek malzemelerle tasarlanan uzay aracı, süpersonik parçacıklar ve güçlü radyasyondan da etkilenmeyecek şekilde geliştirildi.