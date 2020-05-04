Tartışmaların odağındaki TikTok, 2 milyar indirmeyi geçti

Popüler video uygulaması TikTok, dünya çapında 2 milyar indirme sayısını geride bıraktı.

Çinli ByteDance firmasının sahibi olduğu TikTok, zaman zaman gelen yoğun eleştirilere rağmen kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor.

Türkiye'de yaklaşık 20 milyon insan tarafından kullanılan popüler video uygulamasını dünya genelinde kullanan kişi sayısı ise; neredeyse yarım milyara ulaşmış durumda.

Yeni açıklanan verilere göre ise TikTok uygulamasını indirme sayısı 2 milyarı geride bıraktı.

EN ÇOK İNDİRİLEN ÜLKELER

Açıklanan verilere göre uygulamayı indirenlerin yüzde 75'inden fazlası Android cihazlardan oluşuyor. TikTok'un en çok indirildiği ülkeler sıralamasında birinci 611 milyon ile Hindistan olurken ikinci sırada 196 milyon ile Çin yer alıyor. Üçüncü sırada ise 165 milyon ile ABD bulunuyor.

''TIKTOK, ULUSAL GÜVENLİK TEHDİTİ OLUŞTURUYOR''

ABD'li senatörler, popülerliğini günden güne artıran TikTok uygulamasının, artık ulusal bir güvenlik tehditi oluşturduğunu ve uygulamanın Çin hükümeti ile olan bağlantısının bir an önce araştırılması gerektiğini vurgulamıştı.

Senatörler, uygulamanın Çin adına istihbarat toplayabileceğini düşünüyor.



