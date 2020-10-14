Tasarım olarak AirPods Pro'yu andıran Xiaomi Mi Air 2 Pro ön siparişte

Xiaomi, tasarım olarak Apple'ın AirPods Pro modelini andıran üst sınıf kablosuz kulaklığı Mi Air 2 Pro'yu ön siparişe açtı. İşte Mi Air 2 Pro özellikleri ve fiyatı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, tasarım olarak Apple AirPods Pro modelini andıran Mi Air 2 Pro'yu satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Çinli şirket, kulaklıkların tanıtımı öncesinde Mi Air 2 Pro için ön siparişleri kabul etmeye başladı. Kablosuz kulaklığın satışları ise 15 Ekim itibarıyla başlayacak.

XIAOMI MI AIR 2 PRO ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi Air 2 Pro modelleri, tasarım olarak AirPods Pro'ya oldukça benziyor. 6.5 gram ağırlığında olan kulaklıklar, 12mm sürücülere sahip. Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisine sahip kulaklıklar, aynı zamanda ses iletme ve gürültü azaltma özellikleri için üç adet mikrofon kullanıyor.

Xiaomi'nin açıklamasına göre kutusundan dört farklı boyutta kulaklık ucu çıkan Mi Air 2 Pro modelleri, tek şarjla 7 saate kadar pil ömrü sunuyor ve şarj kutusunun da desteğiyle bu süre 28 saate kadar çıkabiliyor.

XIAOMI MI AIR 2 PRO FİYATI

Qi kablosuz şarj desteğine de sahip Mi Air 2 Pro, 104 dolarlık fiyatıyla satışa çıkacak. Apple AirPods Pro'nun fiyatı ise 250 dolar olarak açıklanmıştı.