Tasarım zorlukları nedeniyle Apple Watch üretimi ertelendi

Yeni Apple Watch modellerinin üretimi, tasarım karmaşıklığı nedeniyle ertelendi. Bu nedenle yeni modellerin piyasaya çıkması biraz gecikebilir.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, eylül ayında yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 7 modeliyle karşımıza çıkacak.

Apple Watch Series 7'nin piyasaya sürülmesine az bir süre kala, üretimde bazı aksaklıklar yaşandığı ortaya çıktı:

ÜRETİM ERTELENDİ

Gelen bilgilere göre Apple Watch Series 7 üretimi, saatin karmaşık tasarımı nedeniyle ertelendi.

Yayınlanan raporda, Apple Watch üreticilerinin geçen hafta küçük ölçekli üretime başladıkları, ancak tatmin edici üretim performansına ulaşmakta zorluk yaşadıkları belirtildi.

Şirketin, önümüzdeki haftalarda en yeni iPhone'larla birlikte akıllı saati piyasaya sürmesi planlanıyordu, ancak ortaya çıkan zorlukların teslimat planlarını etkileyebileceği belirtildi.

TASARIM YENİLENİYOR

Paylaşılan görseller, akıllı saatlerin iPhone 12 ve iPad Pro tarzında güncellenmiş bir tasarıma ve düz kenarlara sahip olacağını gösteriyor.

Ayrıca söz konusu tasarım değişiklikleri, Apple Watch Series 7 kasalarında 1 mm'lik artışa neden olacak. Kısacası bu yıl 40mm ve 44mm versiyonların yerini 41mm ve 45mm modeller alacak.

Düz kenarlı tasarım ve daha büyük bir ekranla karşımıza çıkacak yeni saatler, önceki modellere göre 1,7mm daha ince olacak. Digital Crown ve yandaki fiziksel tuşta ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak.