Tayvan, kamu kurumlarında TikTok'u yasakladı

Tayvan, TikTok'un kamu kurumlarının tahsis ettiği telefonlarda ve hükümet ofislerinde kullanılmasına yasak getirdi.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan sosyal medya platformu TikTok için yeni yasaklama haberleri geliyor.

Tayvan'dan TikTok'a yasak

AA'nın haberine göre Tayvan, TikTok'un kamu kurumlarının tahsis ettiği telefonlarda ve hükümet ofislerinde kullanılmasını yasakladı.

Tedbirin, yönetmelikte ekimde yapılan değişiklikle Çin ana karasında geliştirilen tüm yazılımların yasaklanması kapsamında alındığı duyuruldu.

ABD'nin bazı eyaletlerinde de yasaklanmıştı

ABD'de Texas, Maryland, Güney Carolina ve Güney Dakota eyaletleri, TikTok'ın eyalet yönetiminin tahsis ettiği telefonlarda ve hükümet ofislerinde kullanımını, siber güvenlik tehdidi gerekçesiyle yasaklamıştı.

ABD'de 85 milyon kullanıcısı olan TikTok, ABD hükümeti ile veri güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle görüşmeler yürütüyor.