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    T.C. Kimlik Kartı kayıp bildirimi E-Devlet'te

    T.C. Kimlik Kartı Kayıp Bildirimi işlemleri, artık E-Devlet üzerinden yapılabilecek.
    • AA
    • 02.03.2022 - 04:37
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    T.C. Kimlik Kartı kayıp bildirimi E-Devlet'te

    E-Devlet sistemine eklenen hizmetler, her geçen gün artmaya devam ediyor.

    Son olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak T.C. Kimlik Kartı Kayıp Bildirimi işlemlerinin E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceği duyuruldu.

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    Kişi kendisi veya 15 yaşını tamamlamayan velisi/vasisi olduğu kişiler adına bildirimce bulunabilecek veya daha önce kayıp sebebiyle iptal edilen kimlik kartı sorgulaması yapabilecek.

    T.C. Kimlik Kartı kayıp bildirimi E-Devlet te #1

    T.C. Kimlik Kartı kayıp bildirimi E-Devlet te #2


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