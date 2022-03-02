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T.C. Kimlik Kartı kayıp bildirimi E-Devlet'te
T.C. Kimlik Kartı Kayıp Bildirimi işlemleri, artık E-Devlet üzerinden yapılabilecek.
- AA
- 02.03.2022 - 04:37
E-Devlet sistemine eklenen hizmetler, her geçen gün artmaya devam ediyor.
Son olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak T.C. Kimlik Kartı Kayıp Bildirimi işlemlerinin E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceği duyuruldu.
ÇOCUĞU ADINA DA SİSTEM ÜZERİNDEN BAŞVURU İMKANI
Kişi kendisi veya 15 yaşını tamamlamayan velisi/vasisi olduğu kişiler adına bildirimce bulunabilecek veya daha önce kayıp sebebiyle iptal edilen kimlik kartı sorgulaması yapabilecek.