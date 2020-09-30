TCL, yeni televizyonlarını Türkiye'de satışa çıkardı: İşte fiyatlar

Daha önce akıllı telefonlarıyla Türkiye pazarına giriş yapan Çinli üretici TCL, şimdi de yüksek teknolojili yeni TV modellerini ülkemizde satışa çıkararak ürün yelpazesini genişletti.

Çin merkezli teknoloji şirketi TCL, geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni akıllı telefonlarıyla Türkiye pazarına resmen giriş yapmıştı.

Şirket, ülkemizde satışa sunacağı ürün gamını genişletmeye karar verdi. TCL bu kapsamda Bilkom ile anlaşma yaparak, yüksek teknolojili yeni TV modellerini garantili olarak ülkemizdeki kullanıcılarla buluşturdu.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

2019 yılında 32 milyon adet TV satarak dünyanın en büyük 2. televizyon üreticisi olmayı baaşran TCL, ilk olarak P8M serisi 126 ve 139 cm ekran 4K UHD Android TV modellerini satışa sundu. Bu televizyonların hepsi de ülkemizde üretilecek.

Ekim ayında C715 serisi 139 cm ekran QLED Android TV modelini satışa sunacak TCL’in, aralık ayından itibaren ürün gamını 32 inçten 75 inçe kadar çıkaracak.

FİYATLAR

TCL’in Türkiye pazarında sunduğu ilk model P8M, 50 inç ve 55 inç olmak üzere iki farklı seçenekle geliyor.

4K çözünürlüğünde ve Android işletim sistemi ile birlikte gelen televizyonların 50 inçlik modeli için 4 bin 899 TL, 55 inçlik modeli ise 5 bin 799 TL‘lik fiyat etiketi ile satışa sunuldu.