TCL, yeni televizyonlarıyla Türkiye pazarına giriş yaptı

Daha önce akıllı telefonlarıyla Türkiye pazarına giriş yapan Çinli üretici TCL, şimdi de yüksek teknolojili yeni TV modellerini ülkemizde satışa çıkaracak.

Çin merkezli teknoloji şirketi TCL, geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni akıllı telefonlarıyla Türkiye pazarına resmen giriş yaptı.

Şirket, ülkemizde satışa sunacağı ürün gamını genişletmeye karar verdi. TCL bu kapsamda Bilkom ile anlaşma yaparak, yüksek teknolojili yeni TV modellerini garantili olarak ülkemizdeki kullanıcılarla buluşturacak.

TCL TV'LER EYLÜLDE SATIŞA ÇIKACAK

Türkiye hakkında açıklamalarda bulunan TCL CEO’su Kevin Wang, Bilkom ile yapılan iş birliği sayesinde, firmanın Türkiye’deki başarılarını büyüteceğini ve yeni televizyonların uygun fiyatlı olarak satışa sunulacağını söyledi.

TCL TV'LER NELER SUNACAK

Android işletim sistemine sahip olacak yeni TCL televizyonları, aynı zamanda Google Asistan ile birlikte gelecek. Yapay zeka ile görüntü işleme özelliğine sahip bu televizyonlar hakkında maalesef şimdilik fazla bir bilgi yok.

Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.