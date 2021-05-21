Tecno Mobile, Türkiye'de akıllı telefon üretimine başladı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Tecno Mobile, Türkiye'deki tesisinde akıllı telefon üretimine başladığını duyurdu.

Piyasaya sürdükleri yeni akıllı telefonlarla bir anda yükselişe geçen Çinli telefon üreticileri, ülkemiz pazarına da oldukça yoğun ilgi gösteriyor.

Ülkemizde faaliyet gösteren Xiaomi, Huawei, Realme ve Oppo gibi Çinli üreticilerin arasına, geçtiğimiz yıl Tecno Mobile da eklenmişti.

TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİMİNE BAŞLADI

2006 yılında kurulan Hong Kong merkezli bir Çinli cep telefonu üreticisi olan Tecno Mobile; Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo gibi Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayan markalar arasına katıldı.

Türkiye'deki üretim yatırımının büyüklüğünü 25 milyon dolar olarak açıklayan Tecno Mobile, halihazırda eleman alımına devam ediyor.

Paylaşılan bilgilere göre Tecno Mobile'ın Türkiye'de üretimi gerçekleştirilen ilk modelleri Camon 12 Air ve Spark olacak.

Şirket, Türkiye pazarına Camon 12 Air ve Spark 4 Lite modelleriyle giriş yapmış, sonrasında Spark 6, Camon 16 Premier, Pova ve Phantom modellerini de satışa sunmuştu.

2021 yılında, Türkiye'de yüzde 6-8 pazar payına ulaşmayı hedefleyen Tecno Mobile, satışa sunacağı yeni modellerle hedefine ulaşmayı deneyecek.