Tedarik sorunları nedeniyle iPhone 13 ertelenebilir

Apple'ın yeni telefon modeli iPhone 13'e ilişkin sızıntılar başladı. Gelen bilgilere göre tedarik sorunları, Apple'ı bu yıl da etkileyecek.

ABD'li teknoloji devi Apple, koronavirüs nedeniyle iPhone 12 serisini geçtiğimiz yıl biraz geciktirmek zorunda kaldı.

iPhone 13 modellerinde herhangi bir gecikme yaşanmasını istemeyen Apple, şimdiden çalışmalara hız vermiş durumda. Ancak gelen bilgilere göre şirket, parça tedarik problemleri nedeniyle telefonları daha geç piyasaya sürebilir.

iPHONE 13 HEMEN SATIŞA ÇIKMAYABİLİR

Apple, iPhone 13 serisini hiçbir gecikme olmadan eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Macrumors'a konuşan uzmanlara göre ABD'li şirket, telefonları eylül ayında tanıtsa bile hemen satışa çıkaramayacak. Telefonların satışa çıkacağı tarih ekim ayının sonlarına kadar uzayabilir.

Bu gecikmenin en büyük nedeni ise tedarik zincirince yaşanan problemlerin hala devam etmesi olarak gösteriliyor.





APPLE, iPHONE 13 İSMİNE SICAK BAKMIYOR

Çıkan iddialara göre Apple; bazı mitolojilerde ve Hristiyanlık'ta uğursuz olarak kabul edilen "13" sayısını kullanmak istemiyor.

Bu nedenle Apple'ın, iPhone 13 yerine iPhone 12s isimlendirmesini kullanacağı iddia ediliyor. Bazı iddialara göre ise yeni modeller "iPhone 2021" olarak da satışa çıkabilir.