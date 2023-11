Tehlike kapıda: Kirliliği azaltma çabaları Dünya'yı daha hızlı ısıtıyor Küresel ısınmayı engellemek için kükürt emisyonlarını azaltmaya yönelik kurallar geri tepti ve Dünya daha fazla ısınmaya başladı.

Önde gelen iklim bilimcileri, iklim değişikliğini engellemeye yönelik daha önceki girişimler nedeniyle küresel ısınmanın daha hızlı arttığı konusunda uyardı.

Ünlü iklim bilimci James Hansen tarafından yürütülen bir araştırma, gemilerden kaynaklanan emisyonların azaltılmasının sıcaklıklar üzerinde ters etki yarattığını öne sürüyor.

Ticari gemiler okyanusta ilerlerken insan sağlığına ve çevreye zararlı olduğu bilinen kükürt içeren egzoz gazı salıyordu.

2020 yılında gemi yakıtında izin verilen kükürt miktarını büyük ölçüde azaltan uluslararası bir kural yürürlüğe girdi.

Artık gemiler, normalde havaya karışan kirliliği arıtan ve daha sonra denize boşaltan bir egzoz gazı temizleme sistemi kullanıyor.

Yeni yöntem yarardan çok zarar getirdi

Ancak atıkların suya atılması denizlerde daha fazla ısının emilmesine neden oldu ve bu da açığa çıkandan daha fazla ısının depolandığı enerji dengesizliğini hızlandırdı.

1980'lerde sera gazlarının iklimi ısıtan etkisi konusunda dünyayı uyaran ilk bilim insanlarından biri olan Columbia Üniversitesi Yer Enstitüsü'nden James Hansen, bu dengesizliğin, kirliliğin geleneksel olarak atmosfere salınmasına kıyasla küresel ısınma oranını hızlandırdığını iddia ediyor.

Uzmanlara göre dünya halihazırda sanayi öncesi sıcaklıkların yaklaşık 1,2 santigrat derece üzerinde ısındı.

1970 yılındaki dönüm noktası niteliğindeki Temiz Hava Yasası, arabalardan ve gemiler de dahil olmak üzere diğer ulaşım araçlarından kaynaklanan kirliliği düzenleme hareketini tetikledi.

2020'de küresel standartlarla kısıtlanan nakliye kuralları, yakıt sülfürünü yüzde 3,5'ten yüzde 0,5'e düşürdü; uzmanlar bunun önemli ölçüde küresel ısınmaya atfedildiğini söyledi.

Kükürt içeren egzoz, okyanus üzerinde ısıyı aerosoller halinde uzaya geri iten bulutların oluşmasına yardımcı olur, ancak denizler sıcaklığı yakalar ve sıcaklıkları daha hızlı artırır.

NASA, 2022'de Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından uygulanan küresel bir standardın dünya çapında daha az kirlilik parmak izine yol açtığını belirten bir çalışma yayınladı.

Isınmanın 1990'dan bu yana istikrarlı bir şekilde arttığını ancak hızlanmadığını öne süren Pensilvanya Üniversitesi'nden iklim bilimci Michael Mann, Hansen'in iddialarını çürüten bir yazı yayınladı ve iklim değişikliğinin şu anda yeterince kötü olduğunu ve durumu abartmaya gerek olmadığını söyledi.

Ancak Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) veri kontrolü, Hansen'in modellemesini destekliyor.

Hansen ve ekibi 1970'den 2010'a kadar olan iklim verilerini incelediler ve dünyanın on yılda bir 0,18 derece ısındığını buldular ve bunun 2010'dan sonra her on yılda 0,27 derece olacağını öngördüler.

Hansen, Dünya'nın enerji dengesizliğinin on yıl öncesine göre çok daha yüksek olduğunu söyledi ve "Bu dengesizlik şimdi iki katına çıktı. Bu yüzden küresel ısınma hızlanacak. Bu nedenle küresel erime daha hızlı olacak." dedi.

Bunun son beş ayda gördüğümüz aşırı ısınmanın kanıtı olup olmadığı sorulduğunda Hansen, "Evet, kesinlikle öyle!" dedi.