Tek bir fotoğraftan kedilerin sağlık durumunu gösteren uygulama

Kanadalı bilim insanları, tek bir fotoğraftan kedilerin sağlık durumunu analiz eden yapay zeka uygulaması geliştirdi.

Son yıllarda oldukça gelişen yapay zeka teknolojilerinden birçok sektör faydalanıyor.

Sylvester adlı teknoloji şirketinde görev yapan bilim insanları, bu kez kedilerin yapay zekadan yararlanmasını sağladı.

Kanada'nın Calgary kentinde kediler için özel olarak geliştirilen uygulama, tek bir fotoğrafla sağlık durumu hakkında bilgi verebiliyor.

TEK BİR FOTOĞRAF YETERLİ

Tably adı verilen yapay zeka sayesinde, kedilerin ruh hali kolayca anlaşılabiliyor. Bu kapsamda, kedi sahiplerinin bir sorun olup olmadığını anlamaları için evcil hayvanlarının bir fotoğrafını çekmeleri yeterli oluyor.

YÜZ TANIMA İLE YAPAY ZEKA BİRLEŞTİRİLDİ

Uygulamanın geliştiricilerinden Miche Priest, “Yüz tanıma teknolojisi ile yapay zekayı birleştirdik. Kediniz hasta olduğunda yapay zeka kolayca tespit edebiliyor. Tabi bazen kediler sadece size kızgın da olabiliyor. Aradaki farkı anlayabilmek için kedilerin düzenli olarak fotoğrafını çekmek yeterli.” diye konuştu.

VETERİNERLER DE MEMNUN

Veteriner hekim Liz Ruelle, uygulamadan oldukça memnun olduğunu dile getirerek, “Harika bir fikir. Biz sürekli kedilerle çalıştığımızdan ufak işaretleri fark etmek konusunda daha ustayız. Yapay zeka kedilerin ağrı çekip çekmediğini anlamak konusunda iyi bir çıkarıyor.” dedi.

YÜZDE 70 DOĞRULUK ORANI VAR

Bununla birlikte; kulakların, gözlerin, bıyıkların ve kafanın pozisyonunu analiz eden yapay zek,a yüzde 70 doğrulukla çalışıyor.

Geliştiricileri ise öğrenen yapay zekanın her geçen gün daha başarılı olduğuna dikkat çekiyor.