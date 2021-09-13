TEKNOFEST 2021 ne zaman, nerede? Gençlere müjde!

Gençlere havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi alanın da fırsatlar sunan TEKNOFEST, bu yıl da gerçekleştirilecek. Peki TEKNOFEST 2021 ne zaman ve nerede yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu...

Milyonlarca kişinin katıldığı bu etkinlik ilk kez 2018 yılından başlamıştı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TEKNOFEST 2021 için geri sayım başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir açılış töreni konuşmasında gençlere müjdeyi vererek TEKNOFEST tarihi ve yerini duyurdu.

TEKNOFEST kapsamında 34 farklı kategoride düzenlenecek olan yarışmaya katılan adaylar, başvurularını mart ayında tamamlamıştı. Şimdi ise gözler festivale çevrildi.

Peki TEKNOFEST 2021 ne zaman ve nerede? İşte detaylar...

TEKNOFEST 2021 NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Teknofest 2021, 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul'da, Atatürk Havalimanında gerçekleşecek.

TEKNOFEST NEDİR?

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin, geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketten otonom sistemlere, tarımdan sualtı sistemlerine kadar teknolojinin her alanında düzenlediği yarışmalarla bu alanda Türkiye tarihinin en büyük organizasyonunu gerçekleştiriyor.



Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerini artırmak ve bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için 2021'de ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon liradan fazla malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara ise 4 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.