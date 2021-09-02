TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması Tuz Gölü’nde yapılacak

TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması, 1-12 Eylül tarihleri arasında Aksaray Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği; Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl eylül ayında gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Teknoloji Yarışmaları'na başvurular mart ayında tamamlanmıştı.

ROKET YARIŞMALARI TUZ GÖLÜ'NDE

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Roket Yarışması'nda tasarımdan üretime, entegrasyondan atışa hazırlık sürecine kadar her aşamadan sorumlu olan gençler, roketlerini şampiyonluk için ateşleyecek.

Lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunların katıldığı Roket Yarışması'na başvuruda bulunan 544 takımdan finale kalan 80 takım Tuz Gölü'nde en iyisi olmak için mücadele edecek.

TEKNOFEST kapsamında ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Roket Yarışması, Avrupa'da düzenlenen ilk ve dünyada düzenlenen ikinci roket yarışması olması nedeniyle bu yıl da hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun ilgi gördü.

Lise (5 bin feet), Orta İrtifa (10 bin feet), Yüksek İrtifa (20 bin feet) ve Zorlu Görev (10 bin feet) kategorisi olmak üzere dört farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmada, uzay ve teknolojiye ilgisi olan gençler yaklaşık bir yıl süren hazırlık sürecinden ve değerlendirme aşamalarından geçti.

VERİLECEK ÖDÜLLER

Gençlerin kendi tasarımı olan roketlerini üretip uçurması ile bilim, teknoloji ve mühendislik odaklı kariyer seçimlerinde büyük bir motivasyon kaynağı oluşturan yarışmada, 3 farklı değerlendirme aşamasını başarıyla tamamlayan takımlara desteğin yanı sıra ödüller de dağıtılacak.

Roket Yarışması kapsamında Lise, Orta İrtifa ve Yüksek İrtifa olmak üzere her bir kategori için birincilik ödülü 60 bin TL, ikincilik ödülü 50 bin TL, üçüncülük ödülü ise 40 bin TL olacak.

Zorlu Görev kategorisinde ise başarılı olan takımlar arasından birincileri 75 bin TL, ikincileri 60 bin TL, üçüncüleri ise 50 bin TL değerinde ödüller bekliyor.

1-12 EYLÜL'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, 1-12 Eylül tarihleri arasında Aksaray Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek Roket Yarışması'nda dereceye giren takımlar ödüllerini, 21-26 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te alacak.