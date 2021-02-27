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    TEKNOFEST 2021'in son başvuru tarihi 15 Mart'a uzatıldı

    TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2021 başvurularının 15 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.
    • AA
    • 27.02.2021 - 13:14
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    TEKNOFEST 2021'in son başvuru tarihi 15 Mart'a uzatıldı

    Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği; Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl  21-26 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek.

    TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Teknoloji Yarışmaları'na başvurular ocak ayında başlamıştı.

    BAŞVURU TARİHİ UZATILDI

    TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021 (TEKNOFEST 2021) için başvuru süresini 15 Mart'a uzattıklarını duyurdu. Daha önceki son başvuru tarihi ise 28 Şubat olarak açıklanmıştı.

    teknofest

    İlkokuldan lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç, hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına 15 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

    4 MİLYON LİRADAN FAZLA ÖDÜL VAR

    Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerini artırmak ve bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için 2021'de ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon liradan fazla malzeme desteği sağlanacak.

    TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara ise 4 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

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