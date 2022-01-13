TEKNOFEST başvurusu 2022: Teknofest'e nasıl ve nereden başvurulur?

TEKNOFEST başvurusu 2022: Teknofest'e nasıl ve nereden başvurulur?

TEKNOFEST 2022'de yer almak ve Teknoloji Yarışmaları'nda mücadele etmek isteyenler 28 Şubat'a kadar çevrim içi olarak başvuru yapabilecek. Peki nasıl başvurulur ve şartları nelerdir?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali her yıl binlerce katılımcıyı ağırlıyor.

İnsanlar için büyük bir interaktif ortam sunan TEKNOFEST'in 5. yılında, 2022 için hazırlıklar tam gaz sürüyor.

Milli Teknoloji Hamlesi ateşiyle yanan meşaleyi teknoloji ve bilimle buluşturacak gençler için yarışma başvuruları da açıldı. Yarışmalar bu yıl 39'u ana yarışma olmak üzere 97 farklı kategoride düzenliyor.

Peki, TEKNOFEST 2021 ne zaman? TEKNOFEST'e nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru ekranı...

TEKNOFEST 2022 NE ZAMAN?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Milli Mücadele'nin başladığı şehir Samsun'da, Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek.

TEKNOFEST BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Samsun merkezli olarak Karadeniz'de gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2022 heyecanına ortak olmak için birbirinden farklı Teknoloji Yarışmaları'na "https://teknofest.org/tr/competitions/" adresi ziyaret edilerek başvurulabiliyor.

arışmalarda, gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedefleniyor. Bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl da malzeme desteği sağlanacak.

TEKNOFEST 2022 ÖDÜLÜ

TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara ayrıca 6 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.