TEKNOFEST İstanbul 2025 bitti mi, uzatıldı mı? TEKNOFEST bitiş tarihi...

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, yine milyonların gözdesi oldu.

Hava gösterileri, yarışmalar, konserler ve eğitici atölyelerle dolu bu dev festival, SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve Bayraktar AKINCI gibi milli gururlarla gökyüzünü renklendirdi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 32 bin kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

Gidemeyen vatandaşlar ise "Teknofest bitti mi" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki; TEKNOFEST İstanbul bitti mi? İşte, yanıtı...

TEKNOFEST BİTTİ Mİ 2025

Teknofest, 17-21 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlendi ve dün sona erdi.

Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından, TEKNOFEST İstanbul'a ilişkin ziyaretçi sayısını açıkladı.

Selçuk Bayraktar, paylaşımında, "İstanbul'da 1 milyon 32 bin kişi ile muhteşem bir final yaptık. Bu yıl TEKNOFEST 2025 ruhunu toplamda 1 milyon 503 bin kişi ile birlikte yaşadık. KKTC, Mavi Vatan ve İstanbul'da bizimle birlikte yol yürüyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Yeniden görüşmek üzere..." ifadelerine yer verdi.