TEKNOFEST Uçan Araba Yarışması başvuruları sona eriyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Cezeri yürütücülüğünde düzenlenen Uçan Araba Yarışması'na başvurular için yarın son gün.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji Festivali TEKNOFEST, her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisine ev sahipliği yapıyor.

Geleceğin araçlarından biri olarak görülen "uçan araba" alanında düzenlenen yarışmayla, yoğun nüfusun da dahil yerleşim bölgeleri arasında bir noktadan diğerine emniyetli bir şekilde seyredebilecek bir "uçan araba" konseptinin ortaya konulması hedefleniyor.

Son başvuru tarihi yarın

AA'nın haberine göre, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite (lisans, yüksek lisans, doktora) ve lise öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmaya başvurular yarın sona erecek.

Takımlardan, aynı anda birden fazla uçan arabanın bir şehirde görev yaptığı durumu düşünerek araçların birbirleri ve çevreleriyle güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlayacak tasarımlar yapmaları bekleniyor.

Çalışmalarını, geleceğin uçan arabalarında önemli bir yer teşkil edecek hava trafik yönetim sistemi üzerinde yoğunlaştıracak ekiplerin, tasarladıkları uçan arabayı simülasyon ortamında göstermeleri de isteniyor.

Ödül 230 bin TL

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları kapsamında gerçekleştirilen Uçan Araba Yarışması'nda toplam 230 bin TL ödül verilecek.

Cumhuriyetin 100. yılında İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST 2023'te 41 ana yarışma 102 alt kategoride gerçekleştirilecek.