TEKNOFEST ziyaretçileri için online başvurular başladı

TEKNOFEST'i yakından görmek isteyen ziyaretçiler için online başvuru formu erişime açıldı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yulk 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

TEKNOFEST'e ziyaretçi olarak katılmak isteyenlerin ise dikkat etmesi gereken önemli detaylar var.

ONLINE KAYIT FORMU DOLDURULMALI

Katılımcıların, öncelikle TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler, iki doz koronavirüs aşısını yaptırmış ise veya önceden koronavirüs hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecek.

AŞI OLMAYANLARA PCR TESTİ ZORUNLU

Koronavirüs aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak.

Verilen bilgiye göre, festivali ziyaret edecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmazken, bu yaşın altındaki kişiler festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek.

TEKNOFEST 2021’e ziyaretçi olarak katılmak için "TEKNOFEST ziyaretçi başvuru formunu" doldurmanız gerekiyor. Ancak birden fazla gün ziyaret etmek istiyorsanız, her gün için yeniden başvuru yapmanız şart.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 74 kurum ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül'de 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.