Teknoloji bağımlılığından kurtulmak için başvuranların sayısı 2 kat arttı

Teknolojinin sınırsız ve ölçüsüz kullanılmasıyla ortaya çıkan ve kişiyi kontrol eden bir duruma dönüşen teknoloji bağımlılığı, Yeşilay'a yapılan başvuruları artırdı.

Özellikle koronavirüs döneminde artan telefon kullanımı, yıllardır büyük bir sorun olmaya devam eden "akıllı telefon bağımlılığı" konusunu yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar ise özellikle çocuklarda baş gösteren bağımlılık konusunda aileleri uyarıyor.

Koronavirüs salgını sürecinde sosyal yaşantının kısıtlanması ve evde daha fazla zaman geçirilmesi nedeniyle teknolojik cihazların kullanımında artış yaşanırken, "teknoloji bağımlılığı" konusunda Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) hizmet almak isteyenlerin sayısı bu dönemde 2 kat arttı.

Bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz psikososyal destek vermek amacıyla 2015'te kurulan YEDAM, 2019'dan beri yüz yüze görüşme hizmeti verdiği teknoloji bağımlılığı konusunda 500'ü aşkın bireyle sayısız görüşme gerçekleştirdi.

"BAĞIMLILIĞIN EN BÜYÜK NEDENİ İNTERNET"

Yeşilay Genel Başkan Vekili Dr. Mehmet Dinç, teknoloji bağımlılığına büyük oranda internete bağlı dijital teknolojilerin sebebiyet verdiğini, çünkü internetin çok farklı boyutları bulunduğunu ve bu çeşitliliğin insanın uzun süre ve zarar görebileceği şekilde içeriğe maruz kalmasına, vakit kaybetmesine yol açtığını söyledi.

Teknoloji bağımlılığında en büyük problemin "algı" olduğuna dikkati çeken Dinç, kimyasal bağımlılıklar kadar zarar verdiği düşünülmediği için insanların tedaviye yönelmediklerini ifade etti.

Dr. Dinç, teknolojiyi fayda görmek için kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Amaçlı kullanım çok önemli. 'Ben niçin bilgisayarın, telefonun, internetin ya da dijital teknolojilerin herhangi bir uygulamasının başındayım?' Bunun içerisinde öğrenmek, eğlenmek olabilir ancak buna bir çerçeve çizmezsek orada problemler yaşayabiliyoruz.

Diğeri, işlevsel kullanım, yani hayatı kolaylaştıracak şekilde kullanmak. Biri, güvenli kullanım. Kullanımından dolayı zarar görmeyecek bir bilince sahip olmalıyım.

"FİZİKSEL PROBLEMLER ORTAYA ÇIKIYOR"

Bir diğeri sağlıklı kullanım. Bu dönemde, özellikle gençlerde fiziksel problemlerin çok ortaya çıktığını görüyoruz. Duruş bozuklukları, kas-kemik ağrıları, kiloyla alakalı problemler oluyor.

Yetişkinlerde de benzer sorunlar mevcut. Psikolojik anlamda yaşlarına, gelişimlerine uygun olmayan içeriğe maruz kalma veya psikolojik zorluk yaşayacakları problemleri tetikleme söz konusu."

Teknoloji bağımlısı kişinin bunu kabul etmesinin zaman alabildiğini, bu nedenle etrafındakilerin ona yardımcı olmasının fayda sağlayacağını vurgulayan Dinç, yardım etmenin inatlaşmak, emir vermek, yasaklamak olarak değil, bağımlı kişinin hayatını kolaylaştırmak, zenginleştirmek ve ona başka yollar göstermek olarak algılanması gerektiğini vurguladı.

0-2 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLAR EKRANA BAKMAMALI

Dr. Mehmet Dinç, çocukluk ve gençlik yaşlarında alınan temelin, teknolojinin kullanımında ve bağımlılığa dönüşmesinde daha kritik olduğunu belirterek, çocukların özellikle 0-2 yaş aralığında ekrana maruz bırakılmamasını söyledi.

Dinç, "Bunun yerine yaprağa, toprağa, eşyaya, tahtaya dokunsunlar, koklasınlar, tadına baksınlar, kaldırsınlar, indirsinler. Gerçek hayatta ne kadar hareket ederlerse gerçek hayat tecrübesi kazanırlarsa gelişime o kadar faydalı olacak." ifadelerini kullandı.