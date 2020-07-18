Teknoloji CEO’sunun katili bulundu

New York'taki dairesinde başı ve uzuvları kesilmiş halde bulunan 33 yaşındaki teknoloji girişimcisi Fahim Saleh'in ölümü ile ilgili olarak özel asistanı tutuklandı.

Nepal ve Bangladeş'te taksi, kurye ve yemek siparişi hizmetleri veren Pathao ile Nijerya'daki Uber benzeri motosiklet taksi uygulaması Gokada platformlarının kurucularından olan Fahim Saleh (33), geçtiğimiz salı günü Manhattan'daki dairesinde ölü bulundu.

ELEKTRİKLİ TESTEREYLE PARÇALADI

Genç girişimci, son olarak apartmana birlikte girdiği maskeli bir kişi ile asansöre binerken görüntülenirken, polis katili 24 saatte buldu.

Başı ve uzuvları elektrikli testereyle parçalanan Fahim Saleh’in özel asistanı 21 yaşındaki Tyrese Haspil, gözaltına alınarak tutuklandı.

ON BİNLERCE DOLAR BORCU ÇIKTI

Katil zanlısının; Saleh’e on binlerce dolar borcu olduğu açıklanırken, teknoloji girişimcisini önce elektrik tabancısı ile yaraladığı ardından da bıçakladığı belirtildi.

MALİ VE KİŞİSEL İŞLERİ İLE İLGİLENİYORDU

Öte yandan New York polisinden dedektif Rodney Harrison, cuma günü tutuklama sonrası bir açıklama yaptı ve “Şüpheli Saleh'in mali ve kişisel işleri ile ilgileniyordu. Aynı zamanda da ona ciddi miktarda borcu vardı.” dedi.