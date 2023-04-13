Teknoloji devi LG, logosunu değiştirdi Teknoloji devi LG, yenilenen marka logusunu duyurdu. Şirketin yeni logosu, daha geniş kitlelere ulaşmak için tasarlandı.

ensonhaber.com

Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, elektrikli otomobillere geçişin devam ettiğu şu günlerde yeni logolarla karşımıza çıkmıştı. Artık bu değişimi teknoloji şirketlerinde de görüyoruz.

Teknoloji devi LG, yenilenen marka logusunu duyurdu. Şirketin 'L' ve 'G' harflerinden oluşan ''Life's Good'' sloganı, artık minimalist bir tasarıma kavuştu.

İki boyutlu tasarıma geçti

LG'nin alışık olduğumuz sembol işaretini ve kırmızı ve beyaz renkleri koruduğunu görüyoruz. Ancak yeni logo, daha açık kırmızı ton ve yeni yazı karakterleriyle iki boyutlu olarak dikkat çekiyor.

LG, yeni marka kimliği ile daha geniş bir kitleye ulaşmayı ve marka imajını güçlendirmeyi planlıyor.

Yeni logonun hangi tarihten itibaren kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı.