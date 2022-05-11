Teknoloji devleri, üç günde 1 trilyon dolar kaybetti

Teknoloji devleri, üç günde 1 trilyon dolar kaybetti

ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırmasının ardından, teknoloji şirketlerinin hisseleri düşüş trendine girdi. Üç işlem gününde yaşanan kayıp 1 trilyon doları buldu.

ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele için faiz oranlarını artırdığını açıklaması; Apple, Amazon, Facebook ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerine pek de yaramadı.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonun çok yüksek olduğunu ve faiz artırımına gittiklerini açıklamasının ardından, piyasalar önce yükselse de sonraki üç günde düşüş trendine girdi.

Söz konusu teknoloji şirketleri, üç işlem seansının ardından 1 trilyon doların üzerinde bir toplam değer kaybıyla karşı karşıya kaldı.

Hisseler düştü, piyasa değerleri eridi

Apple'ın piyasa değeri, 4 Mayıs'taki işlem kapanışından bu yana 220 milyar dolar düştü. ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla da düşüş trendine ayak uydurdu. Şirketin piyasa değeri, üç işlem günü sonrasında 199 milyar dolar eridi.

Piyasa değeri en çok düşen şirketler ise şöyle: