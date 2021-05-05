Teknoloji kullanımının psikolojik sorunlarla bağlantısı çok az

Oxford araştırmasına göre gençlerde teknoloji kullanımı; depresyon, intihar düşüncesi ve davranış bozuklukları gibi psikolojik sorunlar yaşanmasında önemli bir etken değil.

Özellikle koronavirüs pandemisi ile teknoloji kullanımı oldukça artmış durumda. Ancak yeni yapılan araştırmaya göre, gençlerde teknoloji kullanımı psikolojik sorunları tetiklemiyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, gençlerin teknoloji kullanımının, karşılaştıkları psikolojik rahatsızlıklara etkisinin "az" olduğunu ortaya koydu.

430 BİNDEN FAZLA GENÇ KATILDI

Oxford İnternet Enstitüsü'nün araştırması için, 10-15 yaş arası 430 binden fazla gencin televizyon izleme, sosyal medya ve teknolojik araçları kullanma süreleri ile depresyon, intihar düşüncesi ve davranış bozuklukları gibi psikolojik sorunlar arasındaki bağlantı incelendi.

Araştırma sonucunda, 1991 ve 2019 yılları arasında, depresyon ile sosyal medya kullanımı ve televizyon izleme süresi arasındaki ilişkinin az da olsa zayıfladığı gözlemlendi.

Aynı dönemde, sosyal medya kullanımının psikolojiye etkisinde ufak bir artış görüldü.

2010 - 2019 YILLARI ARASINDA FARK YOK

Araştırmanın yürütücülerinden Profesör Andrew Przybylski, "2010 ve 2019 yıllarını karşılaştırdığımızda sosyal medyanın etkisi ve ruh sağlığı açısından bir farklılık gözlemlemedik." dedi.

Oxford araştırması, teknolojinin gençlerin ruh sağlığı üzerindeki zararlı etkilerine odaklanan siyasiler ve uzmanlara da bir uyarı niteliğinde.

Nitekim sık sık gençlerin teknoloji kullanımını, yaşadıkları ruh sağlığı sorunları ile ilişkilendiren araştırmalar kamuoyuna yansıyor.

Son olarak Ocak 2021'de yayımlanan bir araştırma, sosyal medya kullanımının gençlerin iyi olma halini olumsuz etkilediği ve kendilerine olan güvenini zayıflattığını ortaya koymuştu.