Teknoloji şirketleri başkanlık seçimleri için birleşti

Facebook, Google, Microsoft ve Twitter, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerine müdahale edilmemesi için birlikte çalışmaya başladı.

Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken, sosyal medya üzerinden seçimin güvenliğini tehlikeye atma girişimlerine karşı ABD'li teknoloji şirketleri bir araya geldi.

Facebook, Google, Microsoft ve Twitter, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde yeni bir koalisyon oluşturdu. Henüz ismi belli olmayan bu koalisyon, seçimlerle ilgili FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı gibi devlet kurumlarıyla bağlantı kuracak .

Gruba dahil olan diğer sosyal medya şirketleri arasında LinkedIn, Pinterest, Reddit, Verizon Media ve Wikimedia Foundation gibi kuruluşlar de bulunuyor.

Koalisyonun oluşumu, dev teknoloji şirketlerinin ABD 2020 seçimlerinde dijital müdahaleye karşı oluşturduğu ilk birleşme olarak dikkat çekiyor. Ancak yine de her bir platformda, yanlış bilgilerle mücadele edebilmek için ne tür kurallar uygulanacağı belirsizliğini koruyor.

"HÜKÜMETLE YAKIN İLİŞKİ KURUYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan bir koalisyon sözcüsü, "Yaklaşan seçime hazırlanırken, seçimin bütünlüğünü korumakla görevli ABD hükümet kurumlarıyla düzenli olarak bir araya geliyoruz. Seçim konusunda tetikte olmaya ve devlet kurumlarıyla yakın ilişkliler kurmaya devam edeceğiz." dedi.





Cambridge Analytica skandalının yanı sıra, Rusya'nın 2016 seçimlerine çeşitli sosyal medya platformları aracılığıyla müdahale ettiği haberlerinin ardından teknoloji şirketleri, yanlış haberlerle mücadele etmeyi bir hedef haline getirdi.

2020 ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken de sosyal medya platformlarına büyük iş düşüyor.

Örneğin Twitter, platformda artık siyasi reklam yayınlamayacağını açıklamıştı. Ayrıca Facebook ve Instagram; önümüzdeki günlerde siyasi reklamları akışta görünmesini engellemek için kullanıcılara bir seçenek sunacak.