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    Teknoloji şirketleri Google'ı Avrupa Birliği'ne şikayet etti

    Teknoloji alanında faaliyet gösteren çok sayıda şirket ve dernek, Google'ın internet aramalarında pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle AB'ye şikayette bulundu.
    • Özel Haber
    • 13.11.2020 - 09:39
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 10:22
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    Teknoloji şirketleri Google'ı Avrupa Birliği'ne şikayet etti

    Rekabet Kurumu, Google’ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve "Google Ads" reklamları ile, hakim durumunu kötüye kullandığı iddiaları hakkında soruşturma başlatmıştı.

    Benzer şikayetler diğer ülkelerden de gelmeye başladı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden toplam 130 teknoloji şirketi ve 28 dernek, rekabet dosyalarına bakan AB Komisyonu'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vetsager'e, Google'ı şikayet eden bir mektup gönderdi.

    Mektupta, AB Komisyonu'nun 2017'deki kararına rağmen Google'ın piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı ve internet arama sonuçlarında kendi özel hizmetlerine ayrıcalık tanıdığı vurgulandı.

    google

    Teknoloji şirketlerinin ürünler, konaklama, seyahat veya iş ilanları gibi alanlarda aralarında rekabet ettiği belirtilen mektupta, Google'ın bu alanda adil biçimde rekabet etmeyen bir rakip olduğu ifade edildi.

    Mektupta, Google'ın genel arama sonuçları sayfalarında diğer şirketlere eşit muameleyi sağlaması için AB Komisyonu'nun mevcut araçlarını kullanması talep edildi.

    AB, DAHA ÖNCE İNCELEME BAŞLATMIŞTI

    AB, arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a yönelik inceleme başlatmıştı.

    İnceleme sonucunda AB, Google'ın alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin rekabet kurallarını ihlal ettiğine, şirketin arama sonuçlarında kendi karşılaştırma hizmetini teşvik ederek ve rakiplerinin görünürlüğünü azaltarak, bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiğine karar vermişti.

    AB Komisyonu, bu nedenle 2017'de Google'a 2.42 milyar euroluk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.

    Instagram: @eshteknoloji

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