Telefon tamircilerine Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu geldi

İkinci el cep telefonlarının satışa hazırlanması öncesinde tamir ve bakımını yapan iş yerlerindeki çalışanların, Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olması zorunlu hale getirildi.

Akıllı telefon pazarında yaşanan ciddi fiyat artışları nedeniyle tüketiciler artık ikinci ele yönelmiş durumda.

Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl yaz aylarında yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte ikinci el cep telefonları ve tabletlerin, yenileme işlemlerinin ardından garanti belgesiyle satılmasına karar verilmişti.

Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) kullanılmış cep telefonlarının sertifikalandırılması, yenilenmesi ve satışa sunulmasına standart getirmesinin ardından, şimdi de Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), ikinci el cep telefonlarının tamir ve bakımıyla ilgili yeni bir düzenleme hayata geçirdi.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLU OLDU

Yeni düzenlemeyle birlikte, ikinci el cep telefonlarının satışı öncesinde tamir ve bakım işlemlerini yapan iş yerlerindeki çalışanların, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale geldi.

EN AZ 7 TEKNİK ELEMAN ZORUNLU

Yeni düzenlemeye göre, iş yerinde elektronik/haberleşme dalında diploması bulunan veya ustalık belgesine sahip ya da cep telefonlarının tamir, bakım ve onarımları alanında MYK'den Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip tam zamanlı, bordrolu, başka iş yerlerinde çalışmayan en az 7 teknik eleman bulunacak.

Söz konusu iş yerlerinde çalışan ve standartta belirtilen diğer belge ve diplomalara sahip olmayan kişilerin, "Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı" alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekecek.