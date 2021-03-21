Euro
8.5903
-1.69%
Dolar
7.2131
-1.5%
Altın
404.83
-0.96%
Borsa
1.529
-1.41%
Bitcoin
429.095
0.04%
EXEN Coin
13.75
0.07%
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Telefon tamircilerine Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu geldi

    İkinci el cep telefonlarının satışa hazırlanması öncesinde tamir ve bakımını yapan iş yerlerindeki çalışanların, Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olması zorunlu hale getirildi.
    • AA
    • 21.03.2021 - 10:31
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 10:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Telefon tamircilerine Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu geldi

    Akıllı telefon pazarında yaşanan ciddi fiyat artışları nedeniyle tüketiciler artık ikinci ele yönelmiş durumda.

    Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl yaz aylarında yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte ikinci el cep telefonları ve tabletlerin, yenileme işlemlerinin ardından garanti belgesiyle satılmasına karar verilmişti.

    Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) kullanılmış cep telefonlarının sertifikalandırılması, yenilenmesi ve satışa sunulmasına standart getirmesinin ardından, şimdi de Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), ikinci el cep telefonlarının tamir ve bakımıyla ilgili yeni bir düzenleme hayata geçirdi.

    MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLU OLDU

    Yeni düzenlemeyle birlikte, ikinci el cep telefonlarının satışı öncesinde tamir ve bakım işlemlerini yapan iş yerlerindeki çalışanların, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale geldi.

    Telefon tamircilerine Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu geldi #1

    EN AZ 7 TEKNİK ELEMAN ZORUNLU

    Yeni düzenlemeye göre, iş yerinde elektronik/haberleşme dalında diploması bulunan veya ustalık belgesine sahip ya da cep telefonlarının tamir, bakım ve onarımları alanında MYK'den Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip tam zamanlı, bordrolu, başka iş yerlerinde çalışmayan en az 7 teknik eleman bulunacak.

    Söz konusu iş yerlerinde çalışan ve standartta belirtilen diğer belge ve diplomalara sahip olmayan kişilerin, "Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı" alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekecek.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir