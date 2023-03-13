Telefonlar toplatılabilir: Galaxy S23 modellerinde kamera sorunu var Bazı Galaxy S23 ve S23 Plus sahipleri, kameranın bulanık fotoğraf çekmesinden şikayetçi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S23 modellerini görücüye çıkardı.

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra şeklinde üç farklı modelden oluşan seri, şirketin kendi ülkesinde oldukça başarılı ön sipariş rakamlarına imza attı.

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Galaxy S23 modellerinde kamera sorunu var

Daha önce Wi-Fi sorunu yaşadıklarını dile getiren Galaxy S23 kullanıcıları, şimdi de kamera sorunu yaşadıklarını rapor ediyor.

Galaxy S23 ile Galaxy S23 Plus kullanıcıları, kamerada odaklama sorunu olduğunu ve çekilen fotoğrafların bazı bölgelerinin bulanık çıktığını söylüyor.

Görünüşe göre, 50MP arka kamera, tüm sahneyi odakta tutmada sorun yaşıyor. Kullanıcılar, sahnenin merkezinin beklendiği gibi keskin ve odaklanmış göründüğünü, ancak fotoğrafların kenar ve köşelerinde bulanıklık olduğunu söylüyor.

Yazılım güncellemesiyle çözülecek bir sorun gibi görünmeyen bu hata nedeniyle Samsung, telefonları toplatabilir. Şimdilik konuyla ilgili Samsung yetkililerinden henüz bir açıklama yapılmadı.