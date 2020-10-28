Telefonlara en hızlı güncelleme sunan markalar belli oldu

Telefonlara en hızlı güncelleme sunan markalar belli oldu

Counterpoint Research, kullanıcılarına en hızlı güncelleme sunan Android telefon üreticilerini açıkladı.

Android işletim sistemi, dünya genelinde milyonlarca akıllı telefonda kullanıldığı için hem işletim sistemi güncellemelerini hem de güvenlik güncellemelerini zamanında yapabilmek büyük önem taşıyor.

Araştırma şirketi Counterpoint Research, akıllı telefon üreticilerinin güncelleme sunma hızlarını mercek altına alan yeni araştırmasını yayınladı.

EN HIZLISI NOKIA

Nokia, kullanıcılarına en yeni android güncellemelerini sunma konusunda diğer dev rakiplerini geride bırakmış durumda. Araştırma sonucuna göre şirket, şu anda piyasada bulunan 20 telefon modelinin hepsine Android 10 güncellemesini sundu.

Nokia ile aynı orana ulaşan OnePlus ise, piyasada daha az telefonu olduğundan ikinci sırada kendine yer buldu.

Android güncellemelerini yavaş dağıttığı için zaman zaman eleştirilerin hedefi haline gelen Samsung ise, yüzde 89'luk bir güncelleme oranıyla listenin üçüncü sırasında kendine yer buldu.

Samsung'u sırasıyla Realme, Xiaomi ve Huawei gibi Çinli üreticiler takip etti.

NOKIA, GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİNDE DE LİDER

Counterpoint Research raporuna göre, telefonların tamamına aylık olarak güvenlik güncelleştirmesi yayınlayan Nokia, yine ilk sırada yer alıyor.

Listede dikkatimizi çeken en önemli detay ise Samsung. Güney Koreli şirket, piyasada bulunan telefonların yalnızca yüzde 22'sine aylık güvenlik güncelleştirmesi sunuyor.

Son olarak araştırmadaki verilerin, yalnızca son 3 yıl içinde piyasaya sürülen Android akıllı telefonları kapsadığını belirtelim.

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