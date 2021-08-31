Telefonların arama yapmasını engelleyen Google hatası

Bazı Android telefonlarda, arama yapılmasını ve almasını engelleyen yeni bir Google hatası keşfedildi.

Google, bazı Android telefon modellerinin yeni bir hatadan etkilendiğini duyurdu. Google uygulamasından kaynaklı hata, telefonların arama yapmasını veya almasını engelliyor.

Bir Google topluluk yöneticisi yaptığı açıklamada, "Android'deki Google Arama uygulamasında yapılan en son güncellemeden sonra, belirli cep telefonlarının kullanıcıları arama almakta ve arama yapmakta zorluk çekiyor." dedi.

SORUN GÜNCELLEMEYLE ÇÖZÜLDÜ

Şirket, etkilenen Android cihazlarda bilinen sorunu çözmek için yeni bür güncelleme yayınladı ve sorunun kaynağını araştırmaya başladı.

Bununla birlikte, Google Android uygulamasının dünya çapında 5 milyardan fazla yüklemeye sahip olduğu göz önüne alındığında, otomatik güncellemeler açık olsa bile, kullanıcıların bir kısmı muhtemelen bu hatadan hala etkileniyor.

Google uygulamasının telefonunuzda en son sürümünün yüklü olduğundan emin olmak için, şu adımları izleyin:

'Google Play'de 'Google' uygulamasını arayın (veya buraya tıklayın ).

Güncelle düğmesine dokunun.

LG MODELLERİ DAHA ÇOK ETKİLENDİ

Google, söz konusu hatadan etkilenen Android telefon modellerini paylaşmasa da hafta sonu gelen kullanıcı raporları yalnızca LG G7, LG G7 ThinQ, LG V40 ThinQ ve LG Q70 gibi LG cihazlarını içeriyor.

Eğer siz de söz konusu arama sorunundan etkileniyorsanız ve güncelleme de çare olmadıysa, Google uygulamasını geçici olarak kaldırabilirsiniz.